***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira sertifikası Nihai Getiri oranı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 16.12.2020Vade (Gün Sayısı) 187Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,0217Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 7,85Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDBRKTA2012Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2020Kupon Sayısı 3Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.08.2020 13.08.2020 14.08.20202 14.10.2020 13.10.2020 14.10.20203 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 04.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 300.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk lirası tutarındaki 187 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Şirketimizin talep toplamasını 10-11 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştireceği yurtiçi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı %7,85 dönemsel getiri oranı ise %4,0217 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850373BIST