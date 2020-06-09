***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
09.06.2020 20:21
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira sertifikası Nihai Getiri oranı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 187
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,0217
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 7,85
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDBRKTA2012
Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2020
Kupon Sayısı 3
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020
2 14.10.2020 13.10.2020 14.10.2020
3 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 04.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 300.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk lirası tutarındaki 187 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Şirketimizin talep toplamasını 10-11 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştireceği yurtiçi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı %7,85 dönemsel getiri oranı ise %4,0217 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850373
BIST