***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT62028 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 250.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 350.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.06.2020Vade (Gün Sayısı) 105Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,5603Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,90Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDBRKT62028Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 27.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 250.000.000 -TL nominal tutarlı, 105 gün vadeli, TRDBRKT62028 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 HALKA ARZ SONUÇLARI DUYURUSU 28.02.2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850940BIST