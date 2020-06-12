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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

12.06.2020 19:39
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 187
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,0217
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 7,85
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDBRKTA2012
Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 3

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020
2 14.10.2020 13.10.2020 14.10.2020
3 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde 187 gün vadeli 300.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcut olup halka arz sonuçları ekteki gibidir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851078


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 12,98 25.579.537 % 10,00  
RTALB 30,14 56.847.878 % 10,00  
BRISA 12,10 99.954.879 % 10,00  
CELHA 11,01 12.328.650 % 9,99  
KSTUR 42,12 108.404 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5317 8,5745 % -0,74  
Frank 7,1539 7,1970 % -0,87  
Riyal 1,8171 1,8262 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 6,01  
Altın Gr. 381 381 0,78  
Cumhuriyet 2.463 2.489 3,70  
Tam 2.536 2.558 3,80  
Yarım 1.237 1.248 1,90  
Çeyrek 619 625 0,90  
Gümüş.Ons 17,52 17,54 -0,13  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 -0,03  
B. Petrol 38,75 38,75 0,20  
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