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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

24.06.2020 12:18
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDBRKT62036 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 350.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 24.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDBRKT62036
Satışa Başlanma Tarihi 13.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.06.2020 23.06.2020 24.06.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.06.2020 23.06.2020 24.06.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 500.000.000 -TL nominal tutarlı, 70 gün vadeli, TRDBRKT62036 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 onaylı ihraç belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852615


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,43 433.405.873 % 10,00  
AKMGY 33,06 5.388.701 % 9,98  
KSTUR 48,90 59.703 % 9,74  
ULAS 4,97 16.383.531 % 9,47  
SAMAT 2,55 35.907.574 % 8,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5587 8,6016 % 0,15  
Frank 7,2322 7,2758 % 0,22  
Riyal 1,8226 1,8317 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 8,83  
Altın Gr. 392 392 2,42  
Cumhuriyet 2.541 2.555 17,00  
Tam 2.607 2.620 17,50  
Yarım 1.270 1.282 8,60  
Çeyrek 637 642 4,30  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 -0,01  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 0,01  
B. Petrol 42,09 42,09 -0,54  
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