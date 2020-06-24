ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|12,43
|93.323.519
|% 10,00
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|LUKSK
|16,52
|1.928.143
|% 9,99
|AYEN
|4,41
|246.752.889
|% 9,98
|AKMGY
|33,06
|5.709.019
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4932
|8,5358
|% -0,62
|Frank
|7,1967
|7,2401
|% -0,27
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% 0,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|0,28
|Altın Gr.
|391
|391
|1,71
|Cumhuriyet
|2.536
|2.552
|13,60
|Tam
|2.602
|2.617
|14,00
|Yarım
|1.268
|1.280
|6,90
|Çeyrek
|636
|641
|3,40
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|-0,26
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|-0,03
|B. Petrol
|40,39
|40,39
|-2,24
Seans Raporu
- 17:59SILVR Yüzde -4.05 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 912, 148 adet işlem
- 17:57XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1112, 68 kaybederek (% -0.83 ) 132, 577
- 17:57 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GARAN, PETKM
- 17:57XU100 Endeks 114, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 19, 022.00 milyon TL de
- 17:57SILVR Yüzde -4.59 oranında düşüşle 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 886, 154 adet işlem