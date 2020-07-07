***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurt içi Kira Sertifikası İhracı için SPK'ya Tertip İhraç Belgesi Müracaatı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 16.07.2021Vade (Gün Sayısı) 367Kupon Sayısı 12Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.08.2020 13.08.2020 14.08.20202 14.09.2020 11.09.2020 14.09.20203 15.10.2020 14.10.2020 15.10.20204 16.11.2020 13.11.2020 16.11.20205 16.12.2020 15.12.2020 16.12.20206 15.01.2021 14.01.2021 15.01.20217 15.02.2021 12.02.2021 15.02.20218 16.03.2021 15.03.2021 16.03.20219 16.04.2021 15.04.2021 16.04.202110 17.05.2021 14.05.2021 17.05.202111 16.06.2021 15.06.2021 16.06.202112 16.07.2021 15.07.2021 16.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.07.2021 15.07.2021 16.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 52/1198 sayılı toplantısında onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle 367 gün vadeli, 50.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856202BIST