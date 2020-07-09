***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT72019 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 300.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 09.07.2020Vade (Gün Sayısı) 70Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 1,7260Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 9,00Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDBRKT72019Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.07.2020 08.07.2020 09.07.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.07.2020 08.07.2020 09.07.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından ihraç edilen 450.000.000 -TL nominal tutarlı, 70 gün vadeli, TRDBRKT72019 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 HALKA ARZ SONUÇLARI 30.04.2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858294BIST