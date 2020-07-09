***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
09.07.2020 17:32
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDBRKT72019 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 09.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 1,7260
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 9,00
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDBRKT72019
Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.07.2020 08.07.2020 09.07.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.07.2020 08.07.2020 09.07.2020 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 450.000.000 -TL nominal tutarlı, 70 gün vadeli, TRDBRKT72019 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HALKA ARZ SONUÇLARI 30.04.2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858294
BIST