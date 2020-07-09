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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

09.07.2020 18:48
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurt içi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 20.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 195
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,3274
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 8,10
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDBRKT12130
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 195 gün vadeli 250.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcut olup halka arz sonuçları ekteki gibidir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HALKA ARZ SONUÇLARI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858497


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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GLRYH 13,32 13.211.883 % 9,99  
BERA 5,29 98.075.582 % 9,98  
BFREN 342,60 36.330.352 % 9,98  
LKMNH 9,60 108.999.766 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6277 8,6710 % 0,06  
Frank 7,2694 7,3132 % -0,13  
Riyal 1,8241 1,8333 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 -8,04  
Altın Gr. 397 397 -1,59  
Cumhuriyet 2.580 2.602 -3,40  
Tam 2.655 2.670 -3,50  
Yarım 1.290 1.306 -1,80  
Çeyrek 645 654 -0,80  
Gümüş.Ons 18,61 18,64 -0,10  
Gümüş Gr. 4,10 4,11 -0,02  
B. Petrol 42,38 42,38 -0,92  
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