***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 07.09.2020Vade (Gün Sayısı) 60Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDBRKT92033Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.09.2020 04.09.2020 07.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.09.2020 04.09.2020 07.09.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 60 gün vadeli 200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 onaylı ihraç belgesi_200 milyon TL_03Temmuz2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858499BIST