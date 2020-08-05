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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

05.08.2020 16:32
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Tertip İhraç Belgesi Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 125.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 175.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 23.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 196
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2020
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 52/1198 sayılı toplantısında onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle 196 gün vadeli, planlanan tutar 125.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 175.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tertip ihraç Belgesi 175MilyonTL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865399


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 30,58 5.587.601 % 10,00  
TRKCM 3,96 421.050.438 % 10,00  
KLGYO 7,92 31.296.110 % 10,00  
AVISA 13,99 8.580.285 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.597.536 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2367 9,2830 % 2,97  
Frank 7,7458 7,7925 % 3,19  
Riyal 1,8732 1,8826 % 2,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.053 2.053 33,38  
Altın Gr. 464 464 17,27  
Cumhuriyet 3.047 3.099 115,10  
Tam 3.139 3.189 118,30  
Yarım 1.524 1.557 60,10  
Çeyrek 764 780 29,00  
Gümüş.Ons 26,99 27,03 1,00  
Gümüş Gr. 6,12 6,12 0,36  
B. Petrol 45,96 45,96 1,53  
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