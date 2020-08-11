***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurt içi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 125.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 175.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 23.02.2021Vade (Gün Sayısı) 196Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKT22121Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 196 gün vadeli 35.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 tertip ihraç Belgesi 175MilyonTL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868187BIST