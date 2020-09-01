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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

01.09.2020 15:11
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira sertifikası Nihai Getiri oranı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 20.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,5315
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 12,00
Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 24.07.2020, 04.08.2020, 28.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 2020/52 sayılı bülteni ile onaylanan 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 150.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 200.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 77 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Şirketimizin talep toplamasını 2-3 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştireceği yurtiçi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı %12,00, dönemsel getiri oranı ise %2,5315 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872630


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Altın Gr. 470 470 5,55  
Cumhuriyet 3.121 3.168 32,00  
Tam 3.104 3.182 31,11  
Yarım 1.500 1.539 15,04  
Çeyrek 752 770 7,53  
Gümüş.Ons 28,80 28,84 0,68  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 0,16  
B. Petrol 45,86 45,86 0,58  
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