***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
16.09.2020 15:08
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDBRKT12122 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 20.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDBRKT12122
Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 5
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.08.2020 04.08.2020 05.08.2020 Evet
2 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 Evet
3 28.10.2020 27.10.2020 28.10.2020
4 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020
5 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000- TL nominal tutarlı 210 gün vadeli TRDBRKT12122 ISIN kodlu kira sertifikasının 2. Dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875282
BIST