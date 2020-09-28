***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT12114 Kira Sertifikasının 9. Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 30.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 08.01.2021Vade (Gün Sayısı) 382Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRDBRKT12114Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000Kupon Sayısı 12Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 Evet2 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 Evet3 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 Evet4 27.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 Evet5 28.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 Evet6 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020 Evet7 29.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 Evet8 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 Evet9 28.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 Evet10 27.10.2020 26.10.2020 27.10.202011 27.11.2020 26.11.2020 27.11.202012 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000-TL nominal tutarlı, 382 gün vadeli, TRDBRKT12114 ISIN kodlu kira sertifikalarının 9. dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876959BIST