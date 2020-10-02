***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
02.10.2020 16:26
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracı için SPK'ya Tertip İhraç Belgesi Müracaatı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
17:561.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
17:567,7664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
17:569,1040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0063
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
17:56475,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,44
|Açılış
|: 475,95
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:54
|DYOBY
|9,02
|142.238.372
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.599.733
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.936.824
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.510.841
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.635.449
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|816.602
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.762.251
|% -9,98
|
|SISE
|7,01
|2.453.359.177
|% 1,45
|
|THYAO
|10,61
|2.442.011.167
|% 0,66
|
|GARAN
|7,13
|1.588.736.212
|% 0,14
|
|ASELS
|18,40
|1.254.107.125
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,43
|855.256.114
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,62
|576.522.706
|% 3,18
|
|SISE
|7,01
|2.453.359.177
|% 1,45
|
|KRDMD
|3,43
|855.256.114
|% 0,59
|
|THYAO
|10,61
|2.442.011.167
|% 0,66
|
|GARAN
|7,13
|1.588.736.212
|% 0,14
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7615
|7,7664
|% 0,26
|
|Euro
|9,0945
|9,1047
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,0176
|10,0678
|% 0,71
|
|Frank
|8,4061
|8,4567
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0643
|2,0746
|% 0,31
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-1,46
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|39,45
|39,45
|-1,48
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
-
17:54SONME
Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, KAPLM, BMELK, CMBTN, KERVN, SAYAS, PRKAB, VANGD, MERKO, NIBAS