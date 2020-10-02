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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

02.10.2020 16:26
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracı için SPK'ya Tertip İhraç Belgesi Müracaatı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutaririm/878035


BIST




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BIST En Aktif Hisseler17:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 14,52 166.560.645 % 10,00  
DYOBY 9,02 141.985.334 % 10,00  
ALCAR 143,00 62.454.983 % 10,00  
OLMIP 10,45 6.510.622 % 10,00  
YAPRK 70,95 6.930.297 % 10,00  
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17:46 Alış Satış %  
Dolar 7,7659 7,7705 % 0,32  
Euro 9,0938 9,1088 % 0,12  
Sterlin 10,0149 10,0651 % 0,69  
Frank 8,4012 8,4518 % 0,08  
Riyal 2,0642 2,0746 % 0,31  
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17:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.905 -1,46  
Altın Gr. 476 476 1,49  
Cumhuriyet 3.143 3.190 0,00  
Tam 3.129 3.208 3,37  
Yarım 1.512 1.552 1,63  
Çeyrek 758 776 0,81  
Gümüş.Ons 24,01 24,04 0,22  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,08  
B. Petrol 39,45 39,45 -1,48  
Seans Raporu 17:46
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