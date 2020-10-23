***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
23.10.2020 18:11
ecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 170.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 08.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 46
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDBRKTA2095
Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.12.2020 07.12.2020 08.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.12.2020 07.12.2020 08.12.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde 46 gün vadeli 170.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883408
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
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1.205
En Düşük
1.179
18:057,9566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
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7,9771
En Düşük
7,9310
18:059,4400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0485
|Açılış
|: 9,3950
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|Önceki Kapanış
|: 9,3550
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9,4511
En Düşük
9,3571
18:05486,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,90
|Açılış
|: 486,89
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|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|9,24
|211.181.593
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.660.958
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|226.649.496
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.936.833
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.442.934
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|67.275.070
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|79.171.113
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.313.577
|% -9,99
|
|GRNYO
|3,61
|19.180.422
|% -9,98
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|GARAN
|7,07
|1.182.678.864
|% -0,42
|
|SISE
|6,81
|1.151.922.638
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,87
|478.610.030
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|410.281.392
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9532
|7,9566
|% 0,24
|
|Euro
|9,4346
|9,4400
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,3304
|10,3822
|% -0,25
|
|Frank
|8,7581
|8,8108
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1146
|2,1252
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,44
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,75
|41,75
|-0,71
|
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17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS