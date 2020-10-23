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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

23.10.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER


ecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 170.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 08.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 46
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDBRKTA2095
Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.12.2020 07.12.2020 08.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.12.2020 07.12.2020 08.12.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde 46 gün vadeli 170.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883408


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 9,24 211.181.593 % 10,00  
SANFM 12,10 13.660.958 % 10,00  
KONYA 832,40 226.649.496 % 9,99  
KARTN 1.238,20 37.902.540 % 9,99  
EMKEL 4,63 37.936.833 % 9,98  
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Riyal 2,1146 2,1252 % 0,20  
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Altın Ons 1.904 1.905 0,44  
Altın Gr. 487 487 1,13  
Cumhuriyet 3.221 3.270 14,00  
Tam 3.208 3.287 23,47  
Yarım 1.550 1.590 11,35  
Çeyrek 778 795 5,68  
Gümüş.Ons 24,59 24,61 -0,10  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,02  
B. Petrol 41,75 41,75 -0,71  
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