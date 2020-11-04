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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

04.11.2020 17:11
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Tertip İhraç Belgesi Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 250.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 350.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2020
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle 63 gün vadeli, planlanan tutar 250.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 350.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi (350.000.000 TL 63 gün vade).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886164


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PKENT 715,10 175.200 % 10,00  
UFUK 11,66 99.771 % 10,00  
EGEEN 1.223,00 72.309.797 % 9,99  
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Altın Ons 1.908 1.908 1,51  
Altın Gr. 517 517 2,52  
Cumhuriyet 3.436 3.488 -39,00  
Tam 3.421 3.507 -30,22  
Yarım 1.654 1.697 -14,62  
Çeyrek 829 848 -7,31  
Gümüş.Ons 24,12 24,14 -0,02  
Gümüş Gr. 6,53 6,55 0,02  
B. Petrol 40,48 40,48 0,77  
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