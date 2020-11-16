BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,7147
|7,7170
|% 0,48
|Euro
|9,1242
|9,1461
|% 0,65
|Sterlin
|10,1433
|10,1942
|% 0,39
|Frank
|8,4205
|8,4712
|% 0,50
|Riyal
|2,0507
|2,0609
|% 0,43
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|1,53
|Altın Gr.
|469
|469
|2,32
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|-0,04
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,03
|B. Petrol
|44,48
|44,48
|1,70
Seans Raporu 18:05
- 17:59XU100 Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
- 17:58CRDFA Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
- 17:57TEKTU Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
- 17:56DERAS Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
- 17:55BURVA Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem