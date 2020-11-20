***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
20.11.2020 18:32
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurt içi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 28.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 69
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,8356
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 15,00
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDBRKT12197
Satışa Başlanma Tarihi 18.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 275.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.01.2021 27.01.2021 28.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.01.2021 27.01.2021 28.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 69 gün vadeli 275.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcut olup halka arz sonuçları ekteki gibidir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Halka Arz Sonuçları.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889415
BIST