***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
25.11.2020 17:06
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracı için SPK'ya Tertip İhraç Belgesi Müracaatı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
17:461.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:467,9888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0166
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:469,5102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0142
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:46466,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,21
|Açılış
|: 466,05
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:44
|KLMSN
|20,68
|307.670.366
|% 10,00
|
|BANVT
|27,50
|15.480.424
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.636.263
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.688.775
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.077.252
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|12,00
|4.147.789.274
|% 1,44
|
|KRDMD
|5,23
|3.662.340.219
|% 6,30
|
|GARAN
|9,09
|3.152.263.299
|% 0,44
|
|TSKB
|2,75
|1.301.703.808
|% 5,36
|
|TUPRS
|92,55
|1.207.615.696
|% 2,72
|
|KRDMD
|5,23
|3.662.340.219
|% 6,30
|
|TSKB
|2,75
|1.301.703.808
|% 5,36
|
|EKGYO
|2,08
|792.734.182
|% -1,89
|
|YKBNK
|3,00
|1.127.195.581
|% 1,01
|
|GARAN
|9,09
|3.152.263.299
|% 0,44
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9802
|7,9837
|% -0,27
|
|Euro
|9,5027
|9,5083
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,6163
|10,6696
|% -0,44
|
|Frank
|8,7319
|8,7845
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1220
|2,1327
|% -0,28
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|6,34
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,03
|
|B. Petrol
|48,12
|48,12
|0,34
|
Seans Raporu
17:44
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