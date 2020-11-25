***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
25.11.2020 17:24
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracı için SPK'ya Tertip İhraç Belgesi Müracaatı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 23.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 81
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tari
17:291.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:297,9897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0157
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:299,5120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0124
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:29464,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 464,89
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KLMSN
|20,68
|306.628.404
|% 10,00
|
|BANVT
|27,50
|14.602.884
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.679.746
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.634.841
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.008.156
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|12,06
|3.955.033.597
|% 1,94
|
|KRDMD
|5,16
|3.345.621.777
|% 4,88
|
|GARAN
|9,10
|3.055.440.281
|% 0,55
|
|TSKB
|2,77
|1.274.431.518
|% 6,13
|
|TUPRS
|92,60
|1.189.822.871
|% 2,77
|
|KRDMD
|5,16
|3.345.621.777
|% 4,88
|
|TSKB
|2,77
|1.274.431.518
|% 6,13
|
|YKBNK
|3,00
|1.113.859.636
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,09
|767.822.195
|% -1,42
|
|GARAN
|9,10
|3.055.440.281
|% 0,55
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9795
|7,9858
|% -0,24
|
|Euro
|9,4972
|9,5039
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,6135
|10,6667
|% -0,47
|
|Frank
|8,7274
|8,7800
|% -0,26
|
|Riyal
|2,1219
|2,1326
|% -0,29
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|3,76
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.144
|19,00
|
|Tam
|3.081
|3.159
|19,48
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|9,42
|
|Çeyrek
|747
|764
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,02
|
|B. Petrol
|48,34
|48,34
|0,56
|
Seans Raporu
17:27
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17:39CLEBI
Yüzde 9.99 oranında artışla 99.05 lira fiyatla işlem gören hissede 624, 427 adet işlem
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17:36XU100
Endeks 1, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 32, 113.00 milyon TL de
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17:35KFEIN
Yüzde 5.39 oranında artışla 18.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 502, 933 adet işlem
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17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, KCHOL