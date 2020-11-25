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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

25.11.2020 17:24



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracı için SPK'ya Tertip İhraç Belgesi Müracaatı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 23.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 81
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tari
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  1.321  
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler17:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 20,68 306.628.404 % 10,00  
BANVT 27,50 14.602.884 % 10,00  
BURVA 62,70 6.679.746 % 10,00  
RODRG 14,08 2.634.841 % 10,00  
BMELK 28,60 1.413.098 % 10,00  
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17:27 Alış Satış %  
Dolar 7,9795 7,9858 % -0,24  
Euro 9,4972 9,5039 % -0,22  
Sterlin 10,6135 10,6667 % -0,47  
Frank 8,7274 8,7800 % -0,26  
Riyal 2,1219 2,1326 % -0,29  
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17:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 3,76  
Altın Gr. 466 466 0,87  
Cumhuriyet 3.098 3.144 19,00  
Tam 3.081 3.159 19,48  
Yarım 1.489 1.528 9,42  
Çeyrek 747 764 4,71  
Gümüş.Ons 23,34 23,38 0,10  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,02  
B. Petrol 48,34 48,34 0,56  
Seans Raporu 17:27
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