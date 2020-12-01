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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

01.12.2020 14:27



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDBRKTA2038 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 01.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 89
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDBRKTA2038
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.12.2020 30.11.2020 01.12.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.12.2020 30.11.2020 01.12.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 150.000.000 -TL nominal tutarlı, 89 gün vadeli, TRDBRKTA2038 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890718


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Cumhuriyet 3.023 3.069 75,00  
Tam 3.026 3.102 85,38  
Yarım 1.462 1.501 41,30  
Çeyrek 734 750 20,65  
Gümüş.Ons 23,47 23,50 0,86  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 0,24  
B. Petrol 47,68 47,68 -0,20  
Seans Raporu 16:52
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