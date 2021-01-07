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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

07.01.2021 18:37


17.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 41 gün vadeli 175.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897881


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 8,03 2.190.996 % 10,00  
CMBTN 346,60 36.223.202 % 10,00  
ISBIR 3.487,10 4.803.411 % 10,00  
MRSHL 332,20 16.924.296 % 10,00  
UZERB 66,55 969.194 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3817 7,3902 % 1,15  
Euro 9,0717 9,0821 % 0,82  
Sterlin 9,9691 10,0191 % 0,54  
Frank 8,3028 8,3528 % 0,24  
Riyal 1,9591 1,9689 % 0,88  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.914 -4,48  
Altın Gr. 454 454 3,44  
Cumhuriyet 2.994 3.039 -36,00  
Tam 2.981 3.057 -36,32  
Yarım 1.441 1.479 -17,57  
Çeyrek 723 739 -8,78  
Gümüş.Ons 27,16 27,19 -0,09  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,05  
B. Petrol 54,59 54,59 0,29  
Seans Raporu 18:05
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