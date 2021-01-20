***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT12122 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 20.01.2021Vade (Gün Sayısı) 210Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKT12122Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 5Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.08.2020 04.08.2020 05.08.2020 Evet2 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 Evet3 28.10.2020 27.10.2020 28.10.2020 Evet4 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 Evet5 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000- TL nominal tutarlı 210 gün vadeli TRDBRKT12122 ISIN kodlu kira sertifikasının ana para ve 5. Dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903457BIST