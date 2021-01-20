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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

20.01.2021 18:11



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurt içi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 31.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 70
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,4233
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17,85
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDBRKT32161
Satışa Başlanma Tarihi 18.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 70 gün vadeli 150.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcut olup halka arz sonuçları ekteki gibidir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sonuçlar.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903537


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Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,71 25,74 0,57  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,06  
B. Petrol 56,42 56,42 0,52  
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