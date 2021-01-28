***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
28.01.2021 17:02
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDBRKT12197 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000
T
16:561.482
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 15,18
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.482
En Düşük
1.431
16:567,3728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0411
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
16:568,9536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0245
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
16:56439,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,97
|Açılış
|: 439,91
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
440,54
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:54
|FADE
|7,59
|88.192.024
|% 10,00
|
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|KONTR
|53,30
|283.719.174
|% 9,99
|
|VERTU
|25,34
|145.434.659
|% 9,98
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|ATSYH
|7,45
|1.191.273
|% -9,92
|
|GARAN
|9,22
|1.988.970.490
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,33
|1.746.696.083
|% -0,85
|
|KOZAL
|114,50
|1.298.326.497
|% 0,88
|
|KRDMD
|6,65
|1.282.388.327
|% 2,31
|
|ODAS
|3,79
|1.202.525.824
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,33
|1.746.696.083
|% -0,85
|
|TSKB
|1,79
|680.231.409
|% 0,00
|
|ODAS
|3,79
|1.202.525.824
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,90
|855.765.496
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,38
|319.697.702
|% 0,00
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3697
|7,3737
|% -0,54
|
|Euro
|8,9512
|8,9572
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,0448
|10,0952
|% -0,66
|
|Frank
|8,2490
|8,2987
|% -0,68
|
|Riyal
|1,9594
|1,9692
|% -0,55
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,95
|
|Altın Gr.
|440
|440
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.944
|-6,00
|
|Tam
|2.901
|2.974
|10,23
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|4,95
|
|Çeyrek
|703
|719
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,13
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|0,35
|