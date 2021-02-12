***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
12.02.2021 15:47
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDBRKT22196 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
17:051.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,59
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:057,0401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0087
17:058,5068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0307
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:05411,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,25
|Açılış
|: 411,23
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:05
|AVGYO
|5,39
|19.973.004
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|93.034.040
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.706.398
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.673.679
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.005.575
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|142,30
|2.247.308.750
|% 4,10
|
|ESEN
|41,52
|738.518.810
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,52
|620.310.493
|% -1,56
|
|ODAS
|4,06
|481.825.031
|% -1,69
|
|VAKBN
|4,42
|237.562.864
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,52
|620.310.493
|% -1,56
|
|ODAS
|4,06
|481.825.031
|% -1,69
|
|IHLGM
|1,40
|159.342.865
|% -1,41
|
|KLGYO
|2,89
|185.221.148
|% 2,85
|
|HLGYO
|3,63
|196.759.381
|% 1,11
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0358
|7,0401
|% 0,20
|
|Euro
|8,5036
|8,5068
|% -0,36
|
|Sterlin
|9,6815
|9,7300
|% 0,04
|
|Frank
|7,8444
|7,8917
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8707
|1,8801
|% 0,18
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-8,10
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|-40,59
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,63
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,82
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,02
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:15AYEN
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 750, 067 adet işlem
-
17:14ALKA
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 168 adet işlem
-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TAVHL, PETKM
-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, ISCTR
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, KRGYO, KONTR, AVGYO, GEDIK, VAKFN, INVEO, IDGYO, NIBAS, DARDL