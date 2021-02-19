***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
19.02.2021 18:46
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması Hk.
Ya Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 60 gün vadeli 50.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911157
BIST
17:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:596,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:598,4678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:59399,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,78
|Açılış
|: 399,82
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|46,20
|3.136.888
|% 10,00
|
|BRYAT
|499,40
|121.054.721
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.258.068
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.181.055
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.124.654
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|40.760.154
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|2.100.356
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.456.300
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.265.597
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.379.512.222
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.099.659.106
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.425.683.982
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,44
|622.948.193
|% -0,81
|
|PETKM
|5,19
|1.328.068.027
|% 1,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9764
|6,9808
|% 0,24
|
|Euro
|8,4599
|8,4678
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7441
|9,7930
|% 0,30
|
|Frank
|7,7527
|7,7994
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,31
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,23
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,06
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|-1,16
|
Seans Raporu
17:59
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17:59LINK
Yüzde 9.97 oranında artışla 38.82 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 186 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 37 artarak (% 1.02 ) 1, 622
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, KARSN, EKGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 33, 387.00 milyon TL de
-
17:58EUHOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 177, 316 adet işlem