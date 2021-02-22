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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

22.02.2021 18:26



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası Halka Arzı için Spk Onayına Sunulan Belgeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 225.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 04.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Halka Arz
Vade Başlangıç Tarihi 05.03.2021
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 24.07.2020, 04.08.2020, 28.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız, İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 15.000.000.000 (on beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, yurt içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurt içinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştur. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 225.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan Sermaye Piyasası aracı Notu, İzahnamenin Özet kısmı ve İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır. İlgili dokümanlar şirketimiz web sitesine eklenmiş olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde (https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-3/ ) yer almaktadır. Kamuoyunun Bilgisine Arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Özet.pdf
EK: 2 İBD Güncellemeleri.pdf
EK: 3 SPAN.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911481


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