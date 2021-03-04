***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
04.03.2021 18:13
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracı için SPK'ya Tertip İhraç Belgesi Müracaatı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 10.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Tahsisli
Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2021
Kupon Sayısı 2
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021
2 10.06.2021 09.06.2021 10.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.06.2021 09.06.2021 10.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak gerçekleştirilecek 90 gün vadeli, 200.000.000,- Türk lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915187
BIST