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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

05.03.2021 12:40



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDBRKT32120 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 05.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 77
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDBRKT32120
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 50.000.000 -TL nominal tutarlı, 77 gün vadeli, TRDBRKT32120 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915374


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Altın Gr. 408 408 -2,52  
Cumhuriyet 2.711 2.752 -11,00  
Tam 2.692 2.762 -17,46  
Yarım 1.301 1.336 -8,45  
Çeyrek 653 668 -4,22  
Gümüş.Ons 25,35 25,39 0,02  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 -0,03  
B. Petrol 68,61 68,61 1,87  
Seans Raporu 15:22
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