***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Tertip İhraç Belgesi Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 10.06.2021Vade (Gün Sayısı) 90Satış Şekli TahsisliVade Başlangıç Tarihi 12.03.2021Kupon Sayısı 2Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.04.2021 22.04.2021 26.04.20212 10.06.2021 09.06.2021 10.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.06.2021 09.06.2021 10.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak gerçekleştirilecek 90 gün vadeli, 200.000.000,- Türk lirası tutarındaki kira sertifikası ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916003BIST