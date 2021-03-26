***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurt içi Kira sertifikası Nihai Getiri oranı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 300.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 425.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 02.07.2021Vade (Gün Sayısı) 93Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,5863Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00Satış Şekli Halka ArzVade Başlangıç Tarihi 31.03.2021Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.07.2021 01.07.2021 02.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.07.2021 01.07.2021 02.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 24.07.2020, 04.08.202n 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı bülteni ile onaylanan 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 425.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 93 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Şirketimizin talep toplamasını 29-30 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştireceği yurt içi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı %18,00, dönemsel getiri oranı ise %4,5863 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921165BIST