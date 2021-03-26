***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
26.03.2021 18:16
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurt içi Kira sertifikası Nihai Getiri oranı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 425.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 02.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 93
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,5863
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00
Satış Şekli Halka Arz
Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2021
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.07.2021 01.07.2021 02.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.07.2021 01.07.2021 02.07.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.07.2020, 04.08.202n 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı bülteni ile onaylanan 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 425.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 93 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Şirketimizin talep toplamasını 29-30 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştireceği yurt içi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı %18,00, dönemsel getiri oranı ise %4,5863 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921165
BIST