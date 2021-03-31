***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurt içi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 300.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 425.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 02.07.2021Vade (Gün Sayısı) 93Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,5863Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDBRKT72118Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 425.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.07.2021 01.07.2021 02.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.07.2021 01.07.2021 02.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 93 gün vadeli 425.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmıştır, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcut olup halka arz sonuçları ekteki gibidir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 sonuçlar.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922374BIST