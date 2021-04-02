***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
02.04.2021 16:48
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDBRKT42186 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
17:141.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:148,1524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0468
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1524
En Düşük
7,9826
17:149,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5987
En Düşük
9,4208
17:14452,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,74
|Açılış
|: 452,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:14
|DERHL
|8,69
|22.101.509
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.349.411
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.018.217
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.149.888
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|103.332.449
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.291.087
|% -9,93
|
|RTALB
|30,92
|877.841.381
|% -8,30
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|GARAN
|7,01
|2.143.439.527
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,30
|1.101.853.367
|% 1,53
|
|RTALB
|30,92
|877.841.381
|% -8,30
|
|KOZAL
|123,60
|793.434.732
|% 2,32
|
|SASA
|47,22
|700.126.448
|% -0,17
|
|GARAN
|7,01
|2.143.439.527
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|334.185.011
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,98
|585.569.561
|% -1,73
|
|BJKAS
|9,30
|1.101.853.367
|% 1,53
|
|SKBNK
|1,20
|132.800.229
|% -2,44
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1439
|8,1524
|% 0,58
|
|Euro
|9,5832
|9,5987
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1741
|11,2301
|% -0,07
|
|Frank
|8,5702
|8,6218
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1553
|2,1661
|% 0,00
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.968
|3.043
|-1,06
|
|Yarım
|1.435
|1.472
|-0,51
|
|Çeyrek
|720
|736
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|