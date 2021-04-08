Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

08.04.2021 12:33



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracı için SPK'ya Tertip İhraç Belgesi Müracaatı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş
Planlanan Nominal Tutar 550.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 800.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 17.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 336
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2021
Kupon Sayısı 8

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.05.2021 26.05.2021 27.05.2021
2 08.07.2021 07.07.2021 08.07.2021
3 19.08.2021 18.08.2021 19.08.2021
4 30.09.2021 29.09.2021 30.09.2021
5 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021
6 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021
7 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022
8 17.03.2022 16.03.2022 17.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.03.2022 16.03.2022 17.03.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle 336 gün vadeli, planlanan tutar 550.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 800.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924829


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:141.425
Değişim :  0,48% |  6,83
Açılış :  1.422  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.430 En Düşük
1.419
BIST En Aktif Hisseler14:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAMAT 6,82 41.744.231 % 10,00  
MTRKS 37,26 191.442 % 9,98  
NTGAZ 15,03 12.643.988 % 9,95  
ATSYH 4,86 547.989 % 9,95  
UMPAS 1,96 158.197 % 9,50  
daha fazla
14:14 Alış Satış %  
Dolar 8,1553 8,1602 % 0,17  
Euro 9,6961 9,7056 % 0,15  
Sterlin 11,1780 11,2341 % 0,14  
Frank 8,7537 8,8064 % 0,26  
Riyal 2,1694 2,1802 % 0,14  
daha fazla
14:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.748 10,39  
Altın Gr. 459 459 3,28  
Cumhuriyet 3.034 3.079 5,00  
Tam 3.019 3.095 4,29  
Yarım 1.459 1.497 2,07  
Çeyrek 732 749 1,04  
Gümüş.Ons 25,34 25,39 0,22  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,06  
B. Petrol 62,92 62,92 -0,24  
Seans Raporu 14:14
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru