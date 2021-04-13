***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
13.04.2021 17:10
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Tertip İhraç Belgesi Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.0
17:021.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
17:028,1499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
17:029,7324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0157
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
17:02457,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,42
|Açılış
|: 457,47
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:02
|MTRKS
|49,56
|6.603.969
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.184.067
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.585.114
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.572.373
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.209.873
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|20.007.725
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.436.034
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,35
|1.789.479.867
|% 5,79
|
|GARAN
|6,69
|1.055.514.901
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,39
|687.792.967
|% 0,68
|
|FENER
|32,62
|610.073.481
|% 4,22
|
|THYAO
|11,76
|606.594.962
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,79
|497.036.500
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|467.057.983
|% 0,48
|
|TSKB
|1,28
|292.657.453
|% -4,48
|
|GARAN
|6,69
|1.055.514.901
|% 1,06
|
|EREGL
|17,35
|1.789.479.867
|% 5,79
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1454
|8,1499
|% 0,00
|
|Euro
|9,7250
|9,7324
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1731
|11,2291
|% 0,06
|
|Frank
|8,8018
|8,8548
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1666
|2,1775
|% 0,01
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|12,58
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,16
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|0,63
|