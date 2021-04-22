***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 300.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 400.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 22.04.2021Vade (Gün Sayısı) 69Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKT42178Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 400.000.000 -TL nominal tutarlı, 69 gün vadeli, TRDBRKT42178 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930497BIST