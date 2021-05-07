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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

07.05.2021 18:41



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 275.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 06.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDBRKT82117
Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 275.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 91 gün vadeli 275.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935404


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Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,37 27,40 0,07  
Gümüş Gr. 7,25 7,25 -0,01  
B. Petrol 68,06 68,06 -0,03  
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