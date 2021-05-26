***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT72142 ISIN Kodlu Kira Sertifikasınin 2. Dönem Getiri Oranı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKDüzeltme Nedeni Kupon Sayısı Düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 300a SatışISIN Kodu TRDBRKT72142Vade Başlangıç Tarihi 12.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.000.000Kupon Sayısı 2Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.05.2021 26.05.2021 27.05.20212 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 210.000.000 -TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli, TRDBRKT72142 ISIN kodlu kira sertifikalarının 2. dönem yıllık basit getiri oranı %18,30, dönemsel getiri oranı ise %2,3063 olarak belirlenmiştir Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938286BIST