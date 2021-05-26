***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
26.05.2021 18:37
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDBRKT72142 ISIN Kodlu Kira Sertifikasınin 2. Dönem Getiri Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Düzeltme Nedeni Kupon Sayısı Düzeltilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 300a Satış
ISIN Kodu TRDBRKT72142
Vade Başlangıç Tarihi 12.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.000.000
Kupon Sayısı 2
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.05.2021 26.05.2021 27.05.2021
2 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 210.000.000 -TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli, TRDBRKT72142 ISIN kodlu kira sertifikalarının 2. dönem yıllık basit getiri oranı %18,30, dönemsel getiri oranı ise %2,3063 olarak belirlenmiştir Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938286
BIST