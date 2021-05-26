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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

26.05.2021 18:38



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDBRKT72159 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2. Dönem Getiri Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Düzeltme Nedeni Kupon Sayısı Düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 210.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDBRKT72159
Vade Başlangıç Tarihi 12.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 2

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.05.2021 26.05.2021 27.05.2021
2 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000 -TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli, TRDBRKT72159 ISIN kodlu kira sertifikalarının 2. dönem yıllık basit getiri oranı %18,40, dönemsel getiri oranı ise %2,3189 olarak belirlenmiştir Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938287


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Cumhuriyet 3.418 3.470 25,00  
Tam 3.402 3.487 22,45  
Yarım 1.644 1.687 10,86  
Çeyrek 825 844 5,43  
Gümüş.Ons 27,87 27,90 -0,11  
Gümüş Gr. 7,57 7,58 -0,05  
B. Petrol 68,63 68,63 0,14  
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