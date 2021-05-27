***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKT32211 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.ŞKaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.ŞPlanlanan Nominal Tutar 550.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 800.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 17.03.2022Vade (Gün Sayısı) 336Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKT32211Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000Kupon Sayısı 8Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 Evet2 08.07.2021 07.07.2021 08.07.20213 19.08.2021 18.08.2021 19.08.20214 30.09.2021 29.09.2021 30.09.20215 11.11.2021 10.11.2021 11.11.20216 23.12.2021 22.12.2021 23.12.20217 03.02.2022 02.02.2022 03.02.20228 17.03.2022 16.03.2022 17.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.03.2022 16.03.2022 17.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 800.000.000 -TL nominal tutarlı, 336 gün vadeli, TRDBRKT32211 ISIN kodlu kira sertifikalarının 1. dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938420BIST