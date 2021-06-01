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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

01.06.2021 16:54



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası Nihai Getiri Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 225.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 03.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,4877
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00
Satış Şekli Halka Arz
Vade Başlangıç Tarihi 04.06.2021
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
22.02.2021, 05.03.2021, 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan 20.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 225.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Şirketimizin talep toplamasını 2-3 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştireceği yurt içi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı %18,00 ,dönemsel getiri oranı ise %4,4877 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939359


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