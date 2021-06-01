***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası Nihai Getiri Oranı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 150.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 225.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 03.09.2021Vade (Gün Sayısı) 91Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,4877Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00Satış Şekli Halka ArzVade Başlangıç Tarihi 04.06.2021Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar22.02.2021, 05.03.2021, 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan 20.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 225.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı duyurulmuştu. Şirketimizin talep toplamasını 2-3 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştireceği yurt içi halka arz ihracına ilişkin kira sertifikalarının yıllık basit getiri oranı %18,00 ,dönemsel getiri oranı ise %4,4877 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939359BIST