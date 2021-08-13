***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 35.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.10.2021Vade (Gün Sayısı) 60Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKTE2174Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.10.2021 11.10.2021 12.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.10.2021 11.10.2021 12.10.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 60 gün vadeli 50.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958159BIST