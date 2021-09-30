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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

30.09.2021 18:30



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDBRKT32211 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 4. Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş
Planlanan Nominal Tutar 550.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 800.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 17.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 336
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDBRKT32211
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000
Kupon Sayısı 8

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 Evet
2 08.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 Evet
3 19.08.2021 18.08.2021 19.08.2021 Evet
4 30.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Evet
5 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021
6 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021
7 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022
8 17.03.2022 16.03.2022 17.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.03.2022 16.03.2022 17.03.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 800.000.000 -TL nominal tutarlı, 336 gün vadeli, TRDBRKT32211 ISIN kodlu kira sertifikalarının 4. dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965961


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