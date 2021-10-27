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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

27.10.2021 10:16



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDBRKTA2111 ISIN Kodlu Kira Sertifikasınin 2. Dönem Getiri Oranı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 31.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 155
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDBRKTA2111
Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 2

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 4,6233
2 31.12.2021 30.12.2021 31.12.2021 2,8938
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.12.2021 30.12.2021 31.12.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 150.000.000 -TL nominal tutarlı, 155 gün vadeli, TRDBRKTA2111 ISIN kodlu kira sertifikalarının 2. dönem yıllık basit getiri oranı %16,25 , dönemsel getiri oranı ise %2,8938 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972680


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 2,84 2.738.788 % 9,65  
ZRGYO 1,82 51.492.272 % 9,64  
SEKUR 20,76 33.733.411 % 8,35  
JANTS 63,05 101.010.964 % 7,50  
ERBOS 122,40 158.721.224 % 7,37  
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Dolar 9,4965 9,5021 % -0,35  
Euro 11,0336 11,0427 % -0,22  
Sterlin 13,0025 13,0677 % -0,68  
Frank 10,2877 10,3497 % -0,42  
Riyal 2,5206 2,5333 % -0,60  
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11:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -7,01  
Altın Gr. 545 545 -5,30  
Cumhuriyet 3.611 3.665 -77,00  
Tam 3.591 3.681 -77,88  
Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
Gümüş.Ons 23,88 23,92 -0,26  
Gümüş Gr. 7,29 7,31 -0,11  
B. Petrol 84,66 84,66 -0,99  
Seans Raporu 11:31
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