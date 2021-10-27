***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKTA2111 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1. Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 20.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 31.12.2021Vade (Gün Sayısı) 155Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDBRKTA2111Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 2Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 4,6233 Evet2 31.12.2021 30.12.2021 31.12.2021 2,8938Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.12.2021 30.12.2021 31.12.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 150.000.000-TL nominal tutarlı, 155 gün vadeli, TRDBRKTA2111 ISIN kodlu kira sertifikalarının 1. dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972844BIST