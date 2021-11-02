***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
02.11.2021 18:25
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 02.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 88
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDBRKTK2127
Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.11.2021 01.11.2021 02.11.2021 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.11.2021 01.11.2021 02.11.2021 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 250.000.000 -TL nominal tutarlı, 88 gün vadeli, TRDBRKTK2127 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974059
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0426
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,1023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0277
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05551,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,22
|Açılış
|: 551,06
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
553,35
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5729
|9,5789
|% 0,45
|
|Euro
|11,0953
|11,1023
|% 0,25
|
|Sterlin
|13,0043
|13,0695
|% 0,09
|
|Frank
|10,4319
|10,4947
|% -0,14
|
|Riyal
|2,5461
|2,5589
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-4,12
|
|Altın Gr.
|553
|553
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EREGL, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 345
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, FRIGO, ERBOS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
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17:59
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