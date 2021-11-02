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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

02.11.2021 18:25


Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 02.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 88
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDBRKTK2127
Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.11.2021 01.11.2021 02.11.2021 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.11.2021 01.11.2021 02.11.2021 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 250.000.000 -TL nominal tutarlı, 88 gün vadeli, TRDBRKTK2127 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974059


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Altın Gr. 553 553 2,82  
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Tam 3.616 3.707 13,58  
Yarım 1.748 1.793 6,57  
Çeyrek 877 897 3,28  
Gümüş.Ons 23,41 23,45 -0,61  
Gümüş Gr. 7,25 7,25 -0,13  
B. Petrol 84,22 84,22 -0,49  
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