***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
08.12.2021 19:58
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası Halka Arzı için Spk Onayına Sunulan Belgeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 04.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Halka Arz
Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2021
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 200.000.000.- Türk lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk lirası tutarındaki 70 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan Sermaye Piyasası aracı Notu, İzahnamenin Özet kısmı ve İhraççı Bilgi Dokümanı şirketimiz web sitesine eklenmiş olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-4/ ) yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982188
BIST